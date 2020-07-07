【那些我愛過的人．劇透】連詩雅與翟威廉床照曝光　黃翠如點算？

《那些我愛過的人》第二十二集劇透

《那些我愛過的人》上集講到，希晨（馬貫東飾）找敏姿（麥皓兒飾）說清楚，豈料敏姿反客為主，更把合照放上網示威。莉媛（陳自瑤飾）看不過眼，替書文（連詩雅飾）找希晨出氣，並跟敏姿算帳。同時間，希晨被麗馨（程可為飾）點醒，毅然在診所眾同事面前跟敏姿撇清關係，及後希晨向書文謝罪，夫妻破鏡重圓。媒體突然爆出煜誠（林文龍飾）於七年前故意不修車，最終引致車禍的謠言。煜誠受盡千夫所指，到酒吧買醉，惹來神秘人偷襲……子優（蘇皓兒飾）得悉背後原因，找煜誠求證時被神秘人推跌受創！樂汶（黃翠如飾）向嘉炳坦白車禍責任，嘉炳（顧定軒飾）難以面對，離家出走。

兩個吵大鑊。（《那些我愛過的人》截圖）

即睇上集《那些我愛過的人》精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到，樂汶怕神秘人會對付身邊人，向煜誠提出分手。子優召開記招為父闢謠，並宣佈退出娛樂圈。有投資商看中煜誠好爸爸的形象，找他與世杰（冼灝英飾）擔任健身中心拍檔。煜誠事業上大展拳腳，仍不忘給樂汶介紹生意。樂汶被神秘人以書文與瀚輝（翟威廉飾）的床照要脅，逼她自首，樂汶決定獨自承擔一切，並計劃與幸而（黃芷晴飾）親子同樂一天，卻被書文好心打岔，勾起姊妹積怨！煜誠跟警方聯手要揪出神秘人，他及後與神秘人展開追逐戰！另邊廂，幸而心臟病發，樂汶緊張不已。

開記者會。（《那些我愛過的人》螢幕截圖）

即睇下集《那些我愛過的人》精彩畫面：

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