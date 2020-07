鍾嘉欣宣布完成檢疫隔離14日　將為無綫拍新劇揚言會做到最好

靚媽鍾嘉欣上月24日於IG宣佈由加拿大返港,並展開為期14日的檢疫隔離。原本與脊醫丈夫Jeremy Leung以及一對寶貝仔女在當地定居,轉做了全職媽媽的她,這次返來是為了拍攝無綫新劇《兒童醫院》,闊別銀幕多年的她更擔演女一角色。她近日亦有於IG分享自我隔離期間,都有讀劇本。現時與仔女分隔異地的她,想念一對仔女時就看他們的照片以解思念之情。

嘉欣掛住對仔女時就睇他們的照片。(鍾嘉欣IG)

嘉欣昨日再於IG出post,宣布已完成了14日的隔離喇。她用英文留言表示:「Quarantine accomplished!!! It turned out to be a blessing in disguise for me. Thank you God for this quiet time. I got to spend quality time with myself. I am refreshed and ready to conquer anything! Thank you everyone for your warm welcome. I will try my best! 」意指很感恩,度過了一段寧靜的時間,可以好好與自己相處,感到自己煥然一新,準備好征服任何東西,會做到最好。

嘉欣已完成14日的檢疫隔離。(鍾嘉欣IG)

