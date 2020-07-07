何鴻燊設靈安排細節公開　港澳政要、名人擔任治喪委員會

賭王何鴻燊將於明天（8日）於香港殯儀館一連三日舉殯，治喪委員會名單亦已被公布。

治喪委員會榮譽主任由全國政協副主席、香港前行政長官董建華擔任，兩位榮譽副主任由全國政協副主席何厚鏵及梁振英則擔任，主任則由多名港、澳政界人士擔任，包括香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、以及澳門前行政長官崔世安。委員則包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基等人。

5月26日，「賭王」何鴻燊逝世，享年98歲。其家人下午在養和醫院外會見傳媒，指何家已有共識，集體共同處理何鴻燊的後事。何家10年前爆出爭產事件，圍繞賭業王國的控制權發生糾紛，當年事件的中心人物包括二太藍瓊瓔、三太陳婉珍及四太梁安琪，今日一同現身。（梁碧玲攝）

據報道指，7月8日會是親屬致祭，7月9日則是慈善機構、員工、政商好友、公眾人士等公祭，7月10日將會進行大殮儀式。據悉，何家御用風水師蔡伯勵後人指今年沒有吉日下葬，所以大殮後賭王的遺體將會放在香港殯儀館，其後會被送到東華義莊，到明年才擇吉日下葬於何家家族墓園摩星嶺的昭遠墳場。

有傳何鴻燊墓地位置在其父親何世光及母親的墓地旁邊，從航拍畫面見到，何世光墓地旁邊有一塊空地。（香港01記者攝）

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