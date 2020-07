胡杏兒郊遊照驚現兩米長腿　P圖出事定老公攝影技術高超？

胡杏兒最近到新娘潭郊遊。 (IG:@hakkaphil)

香港人出名鍾意去旅行,呢大半年抗疫期無法外遊,大家都轉移目標,喺香港搵郊遊好去處。胡杏兒先後誕下兩個囝囝,呢兩三個月又唔使返內地工作,多咗時間湊小朋友。呢日佢同老公李乘德帶埋大仔Brendan郊遊,不過其中一張相就意外引起討論。

胡杏兒同老爺奶奶關係相當好,郊遊都預埋佢地一齊去。 (IG:@hakkaphil)

杏兒上載多張相片,原來兩夫婦同老爺奶奶以及大仔Brendan到大埔新娘潭郊遊,杏兒用英文留言話囝囝對昆蟲動物都好著迷:「Beautiful day for nature with Brendan. He did so well with the hike, and as usual he was fascinated with all the insects, fish and anything else that moved.」

胡杏兒呢張相雙腿真係長得好誇張。 (IG:@myoliemyolie)

相片中見到天氣非常好,不過更令人注目嘅係杏兒坐喺石頭上嘅單人照雙腳極修長,有網友話諗起楊冪好出名嗰張兩米腿相片,疑似P圖P出事。其實杏兒本身官方報稱171CM,女仔來說都算高,只係呢張相比例有點怪。記者睇返整張相片,四角都有拉長效果,疑似係用咗iPhone廣角拍攝,令相片外圍放射拉長效果。網友亦羨慕杏兒,指佢有個「知道角度的重要性,識影相嘅老公!」相當幸福。

胡杏兒官方報稱有171CM。(IG:@myoliemyolie)