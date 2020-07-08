【後生仔傾吓偈】著功能內衣豐滿上圍　馮盈盈：每日好似著避彈衣

為咗令自己更豐滿，馮盈盈買內衣最緊要有push up功能。

近幾集《#後生仔傾吓偈》都係以身材為主題，而最新一集就更係以「內衣的學問」為題，對於揀內衣嘅習慣，一眾後生仔以「舒服」、「通爽」為原則，至於後生女揀內衣嘅習慣，戴祖兒就話一定要粗帶並十分抗拒喱士款項；而向來縑自己身材唔夠豐滿嘅馮盈盈就話一定要「Push Up」，仲話去到內衣店時，只要谷得出事業線嘅都會買。

講到好激動

連件衫都爆開

「過千元一件嘅都買過，但坦白講人生最push得嘅係喺柬埔寨一個跳蚤市場買!」喺泰國買bra就話聽得多，但盈盈竟然買到去柬埔寨，而且仲讚不絕口，到底有咩特別之處呢？「因為大學去旅行時，一落地就話啲行李寄錯咗，於是就去夜市執幾件內衣，佢哋啲bra真係不得了，個pad厚到好似海棉、馬拉糕咁。我本身買咗兩個諗住粗著，點知著完唔捨得，最後係拎埋返香港。」馮盈盈仲話嗰個柬埔寨的bra雖然只係十幾元兼且無牌子，但絕對係性價比高。

馮盈盈話功能內衣好似避彈衣咁

節目中，盈盈亦提到試過為咗改善身材而穿功能內衣，但就辛苦到喊。「首先個bra本身特別多布，已經頂到上腋下，原來除咗bra仲有背心，件背心好似避彈衣 由上扣到中間，我每日好似著緊避彈衣，好緊！」雖然緊到難以呼吸，但盈盈就話都有啲成效，所以唯有繼續著。