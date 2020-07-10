【早霸王】被女友家人嫌窮　男聽眾：唔接受嘅程度係想殺咗我

男聽眾同女友拍拖九年，經歷過相思之苦，又經歷過不被對方父母接受。

今集致電《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節嘅男聽眾Calvin，準備同拍拖九年嘅女友Cathy求婚，不過原來二人嘅愛情路一啲都平坦。Calvin中學時因為留班關係，所以與Cathy成為同班同學，之後慢慢發展成為情侶，畢業後，Cathy去咗台灣升讀大學，由於Calvin喺單親家庭長大，經濟條件唔多好，所以三年來，佢都冇去過台灣探女友，每日都只能夠FACETIME，又或者等女友放假返香港先可以見面。對於呢段時間，Calvin都話十分痛苦:「雖然可以見樣 ,但都想佢喺我旁邊。」

如今終於搵到錢，兼有能力迎娶對方。

女友畢業後返港，以為有好日子？Calvin表示，Cathy嘅屋企人或者係因為嫌佢窮，所以一直都唔接受佢，多次放話叫Cathy唔好帶佢返屋企之外，。「好多次想見佢屋企人，但可能佢都怕爸爸都打我，所以極力阻止，佢哋唔接受我嘅程度係想殺咗我。」幸好，Calvin非常生性，搵好份好工，養到自己之餘，亦有能力迎娶Cathy，屋企人態度嘅改變，令Calvin非常開心，連森美亦都讚：「有志氣好緊要。」仲馬上幫佢進行求婚計劃。

森美都大讚男聽眾有志氣。

電話接通後，Cathy都有提到當初父母不時都提佢可以試下第二個，但佢就始終如一，仲話好愛Calvin。終於去到求婚一刻，Calvin嘅語氣明顯十分緊張，而Cathy亦已開始哽咽。「我知一路走來不易，但我好想比你知道，我真係好愛你，同即將出世的BB，你願唔願意嫁比我？」Cathy咁愛Calvin，加上又係雙喜臨門，點會唔願意呢 ?真係恭喜晒兩位啦!