由ViuTV選秀節目《全民造星》誕生的香港人氣男團MIRROR成員Ian(陳卓賢)自去年年末接拍電視劇《男排女將》起,就勤於操練身材,更不時在個人社交媒體上載在健身房的照片,當中大多穿着背心,僅向粉絲們小露健身成果,即使詢眾要求,他還是保守地寫道:「咁露骨唔好嘅!」花姐早前接受訪問更表示要在「重要時刻」才會展現好身材。誰知,Ian周五(10日)突然貼出坦露上半身的照片,大方展示八嚿腹肌兼人魚線,並寫道:「You are what you behave,not what you believe. 世界上有好多野(嘢)係自己控制唔到,做好自己就可以了。」令期待已久的粉絲們尖叫不斷,紛紛留言:「肌肉賢」、「大隻賢」、「痴線!好突然!」