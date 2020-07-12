【香港小姐2020】羅雪妍拍過ViuTV劇 　IG文青風浴照滲仙氣

無綫（TVB）年度大騷《2020香港小姐競選》前日（10/7）舉行第二輪面試，首輪約70位佳麗就只剩下23位晉級（其中2位後來因合約問題退選）。想了解一班候選佳麗？唔使用劍嘅，睇IG就得！上至家境、下至性格，一目了然，而最有幕前經驗的羅雪妍（Uki），一眼就知佢行仙氣文青路線。

羅雪妍（Uki Law）參演過ViuTV劇集《仇老爺爺》以及《黑市—心靈寫真》 ，比其他佳麗更有優勢。（葉兆康攝）

今次《2020香港小姐競選》，除了一班富裕大小姐外，還是一班來自「平民百姓」的參選佳麗，其中以曾經參演過ViuTV劇集《仇老爺爺》與盧海鵬同場以及《黑市—心靈寫真》 的羅雪妍（Uki Law）最有話題。

會見傳媒時，她報稱自己香港浸會大學電影學院，主修導演，還是一位美容編輯。其實她自中學畢業後已經開始做模特兒，還有經歷一個美容的YouTube Channel。有戲劇知識又有幕前經驗，選美後隨時獲監製相中，拍劇、做主持絕不出奇。

羅雪妍（Uki Law）有氣質。（IG圖片）

羅雪妍（Uki Law）浸溫泉。（IG圖片）

羅雪妍（Uki Law）屬於清新可愛型。（IG圖片）

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