【殺手．劇透】高海寧出浴加李佳芯床照　今集大膽出位！

《殺手》第十一集劇透。

《殺手》上回講到，雅雯（江嘉敏飾）與向茜（李佳芯飾）想外出卻被一虎（林利飾）的保鑣阻止，幸得閻武（黎耀祥飾）護送二人返港。一虎約喬星（陳豪飾）到貨櫃場，喬星明知有危險仍然應約。淑嫻（江美儀飾）稱撞車入院，閻武才知淑嫻丈夫張耀漢（邵卓堯飾）的存在。黑幫頭目朱祥法（李成昌飾）沾手召妓應用程式，不滿淑嫻未有加入，閻武及時前來救人卻弄傷了極為記仇的祥法。鐵仁（歐瑞偉飾）向殺手主理人蘇菲亞（羅蘭飾）投訴喬星不守規則，喬星堅拒受罰拂袖而去。

林利係其中一個大佬。（《殺手》螢幕截圖）

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《殺手》最新一集講到，祥法將閻武與淑嫻交予妻子萬天紅（樊奕敏飾）處置，二人患難見真情。徐玉鳳（吳業坤飾）被上司揶揄放假應找女生約會，玉鳳在廟宇認識森森（高海寧飾），森森覺得不一定要等喬星邀約，嘗試深入認識玉鳳。祥法要脅上市公司主席關展鵬答應賣出部份股份，卻不得要領，遂向展鵬報復。喬星因被懲罰未有工作，在酒吧遇到向茜。

高海寧出浴！（《殺手》螢幕截圖）

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