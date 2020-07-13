與黎諾懿同為「翡翠新力量」被力捧　鍾嘉欣：感謝你成為我兄弟

事隔三年，鍾嘉欣回巢返無綫拍劇，雖然戴著cap帽及口罩，但鍾嘉欣看來狀態不俗。(陳順禎攝)

鍾嘉欣自2016年同老公Jeremy Leung拉埋天窗後，努力造人先後誕下一子一女湊成好字，之後大多數時間留喺加拿大，偶爾先返香港商演。事隔3年LINDA回歸TVB拍攝新劇《兒童醫院》，亦趁機同好友見面聚舊，包括幫佢大女改中文名嘅老友黎諾懿。

鍾嘉欣貼出當年「翡翠新力量」照片。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣同黎諾懿曾經喺2004年被TVB選為「翡翠新力量」力捧，佢地先後於《隨時候命》《溏心風暴》《溏心風暴之家好月圓》及《當旺爸爸》等劇集中合作，就連嘉欣大女中文名字「梁愛晨」都係由黎諾懿幫忙改名，可見二人關係相當友好。

鍾嘉欣同黎諾懿先後於《隨時候命》《溏心風暴》《溏心風暴之家好月圓》及《當旺爸爸》等劇集中合作。（影片截圖）

佢地分別喺社交網貼出合照，黎諾懿話︰「老友回歸，期待妳的新作。#一起成長的拍檔」鍾嘉欣留言︰「永遠的兄弟。」其後嘉欣再用英文留言話：「從我年輕時開始好朋友大多係女仔，感謝你成為我喺娛樂圈第一位朋友。當我掛住屋企、寂寞時、倉鼠去世時你都喺身邊，喺葬禮上幫我。當我傷心又鼓勵我向好嘅一面諗。珍惜我們嘅友誼，感謝你成為我兄弟，視我為男仔從無當我係BB。」

鍾嘉欣同黎諾懿聚舊傾湊仔經兼想當年。（IG：lokyilai）