古巨基在家抗疫164日不出門：Kuson的健康比我倆任何事都重要

新冠肺炎第三波疫情愈見嚴重，呢大半年來在家抗疫，大時大節都無得出去過。古巨基同太太Lorraine結婚6周年呢日，都係留喺家中慶祝，基仔更驚爆已經「第164天沒有出過家門。」

古巨基做咗爸爸後，有仔萬事足。（IG：@leoku）

基仔同拍拖20年嘅Lorraine 2014年結婚，去年秘密喺美國誕下囝囝Kuson，過去幾個月基仔都陪住老婆湊初生囝囝。結婚6周年呢日，基仔上載一家三口合照話：「疫情下的結婚6周年，第1次3個人的紀念日，第164天沒有出過家門。本來計劃早前的連續沒確診日達到24日便能出關，可是突然迎來了新一波疫情，數字甚至比第一波更為讓人擔心。家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險，決定繼續自我隔離家中，觀望疫情情況。」

結婚六周年紀念，古巨基同老婆都絕不介意「小三」Kuson夾喺中間。（IG：@leoku）

政府呼籲大家盡量減少外出，基仔呢個良心老闆亦俾同事齊齊HOME OFFICE：「雖然一直留在家中，但工作上的會議一直都以視像通話進行。因為這波疫情涉及多宗社區感染甚至幾天內累積百多宗個案，為了安全起見，我也讓我設計公司的同事們不用上班，在家Home office。新一波疫情確診數字每天都創新高，情況讓人擔心，希望大家盡量減少社交活動多Stay home，如外出請常戴口罩，以策安全。」

Kuson勁可愛難怪古巨基24小時對足5個幾月都無問題啦。（IG：@leoku）