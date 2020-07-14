對號入座│占卜揭12星座出軌指數　巨蟹座「中央暖氣」成情場人渣

人由出生那天就注定你的星座，火象熱情，土象踏實，風象多變，水象感性。12星座的特質是由古人長期觀察天象歸納的學說，既是心理學，也是統計學。ViuTV的全新節目《對號入座》就會跟大家探討這門這麼複雜的學問，節目由林二汶和塔羅師Jan Jan主持，還有24位星座男女一起玩占卜。

節目由林二汶和塔羅師Jan Jan主持，還有24位星座男女一起探討這門這麼複雜的學問。（劇照）

首集就跟大家探討出軌這個話題，過往要揭發伴侶出軌有很多犯法，都是離不開Check電話和行蹤，但其實會否出軌，看看屬於哪個星座便一清二楚。節目一開始Jan Jan先跟大家以塔羅牌進行大眾占卜，在4張牌入面靠直覺挑選一張牌，來占算閣下的賤格指數和「偷食」指數有多高。

點擊下圖看占卜結果：

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12星座出軌原因大不同 風象星座最易出事

被問到那個星座的人特別容易出軌，Jan Jan表示12星座都會有出軌的機會，但原因各有不同。水象星座為例，天蠍座、雙魚座和巨蟹座出軌的原因都是因為太過感性。風象星座的雙子座、水瓶座和天秤座，很多時候都是愛新鮮和貪玩，結果出事。火象星座的獅子座、人馬座和白羊座，很多時候都是因為衝動。而土象星座處女座、山羊座和金牛座，都是因為抑壓得太久。

當中就以風象星座最容易出軌，屬於這三個星座的人像風一樣。二汶搞笑指風象星座優點這麼多，又容易哄人 ，難令人抗拒，所以絕對是身不由己。而屬於雙子座的Dixon就直言自己非常善解人意，很喜歡跟別人溝通，令人情不自禁覺得對方了解自己。

雖然風象星座最容易出軌，但都不及人馬座，二汶在節目中形容他們是「偷食界的中流砥柱」。作為人馬座的代表，Alan竟然口出狂言指：「淨係服侍你一個女仔，咁世界上其他女仔點算呢？」他續指過往曾經一腳踏幾船，不過當被踢爆的時候就會乾直接不回覆玩失蹤：「覺得分手的手續比較繁複，故很多時候都會一走了之。」

一向擁有顧家男形象的巨蟹座，就被認定為「隱性渣男」，更被嘲笑為「中央暖氣」（擁有暖男性格，但又過份大愛和熱情）、「暖到盡頭便是渣」。不過巨蟹男禮賢就解釋自己其實只是比起其他星座細心，所以當自己做出一些很Gentlemen的舉動，就會很容易令對方以為想發展下去。

水瓶女遇上「亂咁嚟」巨蟹男

水瓶座的Cookie亦在節目中分享個人經歷。她指早年曾認識了一位台灣巨蟹男，兩人漸漸互生情愫，後來當Cookie專程飛到台灣會巨蟹男的時候，竟然發現他跟另一位台灣女生調情。後來因為一些緣故而跟這位台灣女生繼續聯絡，對方解釋她才是正印女友，不過當Cookie當晚離開後，原來有另一位懷有身孕的香港模特兒前來找這位巨蟹男。最後巨蟹男帶了這位模特兒去醫院墮胎，手術後連一句慰也沒有，並著她立即離開台灣。