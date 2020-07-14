Angelababy自認非天賦型演員　自揭演技遭詬病原因

Angelababy一直是圈內的話題女王之一，儘管各類爭議不斷，但依然人氣高企。最近，她為內地時尚雜誌《芭莎珠寶》拍攝封面，大談與自身相關的一些話題。

Baby為內地時尚雜誌《芭莎珠寶》拍攝的6月封面。（微博@芭莎珠寶）

因為疫情的緣故，Baby獲得了近10年來與家人相處得最久的一個長假，同時也有很多時間去思考、審視自己。由2003年出道至今，Baby共參演30套電影，8套電視劇，但演技始終飽受爭議，尤其是主演的劇集套套都以低分收場，各種「不敬業」、「瞪眼」、「綠幕摳圖」等負評接踵而至，近日更有傳她片酬報價已低於1000萬，不過仍然無人敢找她拍戲，似乎成為收視與口碑的「毒藥」，令製作方「避而遠之」。

Baby被詬病得最嚴重的一套劇，就是與鍾漢良合作的《孤芳不自賞》。（劇照）

對於演技這件事，Baby表示，因為以前太較勁，也太過於在意別人對自己的評價，所以陷入了一個誤區：總是以挑戰和突破自己的標準來挑選角色，似乎只有這樣才能證明自己會演戲，甚至將這種「較勁」表現在表演本身，努力想表現出自己的情緒，但有時把握不好分寸，導致用力過猛，呈現出反效果。不過，現在她逐漸意識到，演員其實分兩種，一種天賦型，一種後天積累型，很明顯，Baby並不屬於第一種。

Baby去年與鄧倫、朱一龍主演的劇集《我的真朋友》依然以低分告終，但有不少網友認為她在劇中的演技有進步。（劇照）

【我的真朋友】夥兩大內地實力男神 網友大讚Angelababy演技進步

雖然在這條路上屢試屢敗，但Baby依然喜歡演戲，因為做演員最幸福的是可以體驗百味人生，所以她絕對不會放棄。而Baby也講道，一個好演員需要很多的人生閱歷，當在一個沒有豐富閱歷的狀態下去挑戰一些自己不太熟悉的範圍，是對自己以及觀眾的不負責任，所以在未來，她會量力而行，去做更適合自己的的角色，以最舒適的狀態去表演更真實的人生。

無論古裝定時裝，Baby在扮相上都無問題。（微博@楊穎工作室）