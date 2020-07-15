【殺手．劇透】陳豪前女友出場　李佳芯自知唔掂打退堂鼓？

《殺手》第十二集劇透。

《殺手》上回講到，喬星（陳豪飾）向查理（鄭子誠飾）投訴被搶單，最終答應接下鐵仁（歐瑞偉飾）轉手的訂單，還找向茜（李佳芯飾）任助手。向茜受傷入院，喬星不瞅不睬。祥法（李成昌飾）想挖查理與喬星過檔，查理一口拒絕。陳紹秉（林景程飾）請易蘭（龔嘉欣飾）解決搶其女友的友人，還要求易蘭收他為徒。易蘭將紹秉交託閻武（黎耀祥飾）訓練，閻武着他跟蹤素之（麥明詩飾），了解女兒的日常生活。易蘭接單要殺祥法，天紅（樊奕敏飾）出手保護祥法。

陳豪一開頭死都唔肯接單。（《殺手》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，森森（高海寧飾）與玉鳳（吳業坤飾）看電影，二人志趣相投。素之重提當年悲痛經歷，鼓勵啟揚（謝東閔飾）積極面對人生。向茜與人爭執鬧上警署，託喬星到醫院接走美芳（韓馬利飾）和朗希。天紅故意在耀漢（邵卓堯飾）面前揭穿淑嫻（江美儀飾）身份，還派國標（戴耀明飾）貼街招抹黑她。素之不滿閻武總要託人去了解她，直斥其非。喬星到沙灘執行任務，向茜負責偷取目標的手機，卻被其保鑣發現。

終於做返殺手。（《殺手》螢幕截圖）

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