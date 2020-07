陳偉琪(Vicky)憑住無綫處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中飾演「細龍太」一角成功入屋,且愈來愈有人氣,深受網民的喜愛。入行多年的她至今依然保留住真性情,樂於做自己而不太介意世俗人的眼光。昨日Vicky就於她的IG post了她最新的水着靚相,並留言表示:「The best weight I ever lost was the weight of other people's opinions. #antibodyshaming 身體健康真係好重要。#感恩」意思即是她並不在乎別人對她的意見和睇法,不會因為自己的驕人身形感到羞恥。

Vicky就於她的IG post了她最新的水着靚相。(陳偉琪ig)

點擊下圖睇Vicky的其他靚相: