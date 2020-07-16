「洛基」湯赫度斯頓封盤？傳同居烏干達前總統外孫女　合照現端倪

Marvel英雄片的單身男神，最近相繼有着落？美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）與「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）倫敦約會的話題還沒結束，扮演邪神「洛基」的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）就傳已和新女友在美國同居，雖然早前兩人都曾否認交往。

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湯赫度斯頓幾年前曾突然和樂壇小天后Taylor Swift擦出愛的火花，令全球震驚，兩人過於高調的戀情也很快就畫上句號。其後湯赫度斯頓對於感情再度傾向低調處理。

湯赫度斯頓的最新緋聞女友Zawe Ashton，身高180公分，也是一位演員，家世來頭唔嘢小，她的外公曾經是烏干達第6任總統。雖然她與男方除了膚色外，外型感覺上也不太一樣，但兩人都有知性的氣質。根據英國「太陽報」報導，他們身邊的朋友都覺得二人非常速配，而且目前他們一起身處美國亞特蘭大，也很享受平靜的生活，顯然若有機會共結連理，外界也不用太意外。

湯赫度斯頓與最新緋聞女友Zawe Ashton在公開場合中的親密互動，顯示二人交情非淺：

+ 7 + 6 + 5

Zawe Ashton和湯赫度斯頓是因為一起演出舞台劇《背叛 Betrayal》而結識，各自忙碌的工作，讓他們得以共處的時間短暫且珍貴。原本湯赫度斯頓現在正要在亞特蘭大拍攝劇集《洛基 Loki》，女方也要赴加拿大演出《侍女The Handmaid's Tale》最新一季中的新角色，由於新冠肺炎疫情的關係都停工，湯赫度斯頓剛好有空檔，Zawe也特別到美國和他會合，感情急速升溫。

雖然英國媒體指湯赫度斯頓與Zawe已經同居，可是他們仍未對外證實彼此的關係，依舊維持在「緋聞情侶」的階段。

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