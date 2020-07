袁嘉敏(Candy)最近時常與朋友出海開船P,更拍攝了Vlog放在YouTube頻道上與網友分享。昨天(15/7),她更在Instagram貼出一張穿上潛水衣、躺在浮床的靚相,不少網友都留意到她把潛水衣拉鍊稍稍拉低,曬出令人羨慕的美好身段。不過,袁嘉敏Instagram的限時動態卻「冇咁歡欣」,她以英文寫出自己派對過後留在家中的孤獨心情:「Back to that ‘eat by myself, drink by myself’ all alone at home mode(又返番『食自己』、『飲自己』,自己一個人喺屋企嘅狀態)」,又指自己要靠重溫舊Vlog解悶,看來她真的仍然很想「破Dry」。

