唐麗球親解當年突然赴台之謎　全因TVB拒加人工：多500蚊都唔肯！

久未露面的56歲唐麗球（波波）日前接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問，與好友苑瓊丹分享圈中秘密。身為1984年港姐季軍的唐麗球，早年曾在無綫（TVB）幾套劇集，而當年之所以赴台拍劇，全因TVB拒加人工：「當年開份約畀我，簽5年、6,000蚊一個月，我求佢話加多500蚊畀我啦，佢哋都唔肯，咁我咪走去台灣囉。當時人生路不熟，都冇換台幣就出發，第一日唔使拍嘢，點知等等下肚餓，但周圍都唔收港幣，最終等劇組收到返嚟接濟我。」

唐麗球日前接受香港開電視節目《開工大吉77》主持苑瓊丹訪問。

1988年唐麗球與莫少聰合作拍攝電影《江湖接班人》，飾演對方女友的她，便笑指有一場接吻戲烏龍百出：「而家講番都唔好意思，當年第一次拍Kiss戲，唔識點樣做咪真係錫囉，事後阿聰周圍同人講，波波條脷好勁，將噚晚條菜都挑埋出嚟，從此都冇人搵我再拍呢類鏡頭啦。其實呢啲醜事都唔想講，因為苑仔（苑瓊丹）我先肯再提。」

苑瓊丹與唐麗球老公吳毅將相熟，相識30年，她大讚這對夫婦非常之Sweet：「不時都會通電話報告近況，實都識咗三十年，真係嚇一跳。頭先佢提到囡囡出國讀書都喊出嚟，證明佢母愛幾偉大，佢笑自己老年得女，所以好寶貝。」

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