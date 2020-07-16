【東張西望】水克非爾減肥成效佳？　鄭秀文早已於IG推介

最近全球都受到新冠肺炎疫情影響，香港的肺炎確診數字又有上升趨勢，限聚令再次升級，巿民又需要宅在家中避疫，減少外出，更莫說脫下口罩離家做運動。但要修身，除了運動之外還有千萬種方法，控制飲食首當其衝，而最近就有非常流行一種名為「水克非爾」的「發酵水」，號稱對修身、去水腫和改善腸道健康非常有效，而因為經常做運動做到「爆汗」的樂壇天后鄭秀文也是愛好者之一。

Sammi去年已在IG向網友推介。（IG@sammi_chengsauman）

而由於「水克菲爾」的人氣愈來愈高，出名發掘香港新鮮事的無綫節目《東張西望》亦對此深入了解。還請來註冊營養師李淑坪為觀眾講解「克非爾」的好處。李淑坪表示，有研究指出，「克非爾」含有不少於300種微生物，當中亦包含益生菌，經過試管和動物實驗後更發現「克非爾」有效抗菌、抗炎、抗氧化物以及控制糖，而她亦指出「克非爾」對腸道健康有幫助，所以去減肥應該有幫助，不過她最後亦補充謂「克非爾」的含益菌量會因源地而異，對人體是否有效仍有待研究。另外，節目上亦向觀眾介紹了多種「克非爾」的服食方法和用法，除了可以沖製飲品之外，亦可以製作面膜，不過初服用者亦可能會出現嘔吐或腹瀉等排毒反應，所以飲之前最好先向醫生查詢。

「克非爾」呈珠狀。(kat.e_e.kat@IG)

而「水克非爾」就係經「克非爾」發酵過的水。(kat.e_e.kat@IG)

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