【矚目配角】李成昌爆當年六千人報藝訓班：入到TVB簡直光宗耀祖

李成昌在TVB做了42年，多年的綠葉生涯，令他成為宜忠宜奸的萬能配角，李成昌煞食在沒有搶主角鋒頭，但又能突出自己，好像現在播出的劇集《殺手》飾演的佛爺，令觀眾眼前一亮。 李成昌後生時也當過主角，輾轉成為實力派演員，雖然多演配角，但他仍然有團火想做當主角，「唔係唔想做主角，我依家都仲係想做主角，如果畀我返到內地拍一部大製作，戲份唔需要多，一個鏡頭，要我等幾日過下戲癮已經好滿足」

欣賞韓國演員生活化方式演繹

李成昌是一名「老戲骨」，但不會似「老海鮮」般自滿，從影幾十年，現在多看韓劇取經，原因是欣賞韓國演員，演戲方式中流露的「淡」，他說：「呢種係新嘅演戲方式，無論燈光、服裝，畀人一種好舒服嘅感覺。至於淡其實係一種自然，好舒服，咁做戲本身就係要自然。韓劇真係有啲場口搬到呢啲場面出嚟。」對於韓劇昌哥是讚口不絕，言談之間記者以為他已經對韓劇非常沉迷，自然能記下最近看過什麼熱話韓劇，「好老實，個啲李乜乜俊啲名我就唔係好熟。韓劇我點解會睇到呢？因為我個女同老婆係睇韓劇。有時佢哋睇我就一齊睇，我唔係成套追哂，只不過佢哋一齊睇我就會睇。」

昌哥依然期望能有擔任主角的一天。（陳志嵐攝）

荷里活我就唔敢諗啦，但內地我都仲有啲機會

「我好享受現在的工作和身邊的同事。」TVB是給到這樣的感覺昌哥，但昌哥是有目標的一個人，他期望有生之年到內地拍一部大製作，坦言要求不高，甚至可以說是卑微：「荷里活我就唔敢諗啦，但內地我都仲有啲機會，如果畀我返到內地拍一部大製作，戲份唔需要多，一個鏡頭，要我等幾日過下戲癮已經好滿足。」

昌哥依家都會同公司溝通，希望能有參演內地劇集的機會。（陳志嵐攝）

香港劇集質素被多個國家超越 輝煌不再

香港電視台製作劇集方面時常被指資源投放太少，由90年代最輝煌時候，到千禧世紀已被多個國家超越，尤其近年內地劇集和韓國劇集都是被大家吹捧為必看。至於香港劇集？說實話年輕人還會在看本地劇集已屬少數，「唔可以咁唔公平，要畀公司同幾間電視台同人才去發展。唔可以話依家咁多韓劇，你就話香港啲劇唔好睇，始終內地同其他國家嘅資源係豐富過我哋。」

喺TVB做演員係一件光宗耀祖嘅事

談到初入行時，無可否認昌哥在TVB打工時候，確實是一件「威水」的事情，他不誇張的說：「考訓練班1978年，我當時6千幾人考，只係收43人。當時喺TVB做係好榮耀，好威。當時我入咗TVB簡直光宗耀祖，我套劇播出街，所有親戚同朋友都會見到我，同一時間有200萬人睇緊我，係好開心嘅事。」

諗起當年入到藝訓型，昌哥開心咗好耐。（陳志嵐攝）

主角變綠葉：無唔開心緊係呃你

很多人不知道，昌哥在入TVB時候原先是想當一名歌手，無奈的是，歌手這條路貌似不太合適他，因此便在演員之路發展。昌哥演藝生涯中最高峰可說是擔任劇集《香港八一至香港八六》的男主角。劇集播放完畢後，昌哥接到的角色都是三線或四線，甚至到現在淪為綠葉多年。由高位趺下低位，是誰也難以一時三刻接受，「無唔開心緊係呃你，但個種係前路迷茫，要點呢之後？我又收到公司嘅信啦，但係做三四線，咁要自己調節啦。我之後發覺我長處係有性格啲，佢哋話係可塑性高，我都演得好過癮。唔係話唔做主角，到依家我都想做主角，小生就做唔到啦，主角到70都可以做。今時今日有機會你咪俾我做囉，但依家我都覺得好好啦，受人認同加好多人識我啦。」

昌哥諗起初入行，自己都好靚仔，仲有好多頭髮。（陳志嵐攝）

靠團火在TVB打滾多年，只等待一個機會來臨，而現在還不是時機對昌哥來說還可以等待，前提也要金錢支援到他起居飲食和供養女兒在外國讀書，才可以讓他繼續追夢。這方面TVB對待昌哥比起其他綠葉還好，「好感謝公司，咁多年嚟都對我幾好，加得都唔錯。未來就唔知道啦，因為依家好多公司都要轉營，不過點轉都唔緊要，最緊要係工作量要有。」有留意新聞，這幾年常有綠葉被TVB無情對待不續約，被迫離開多年來工作的環境，昌哥說：「呢個沒辦法，好簡單，聽新聞講經濟唔好，某銀行都要全球炒三萬人。如果真係話有一日話『請唔到你啦』咁我咪去第二度做囉。不過到呢個年紀我已經唔想跳出去。」

年輕不曾遇生離死別

生離死別隨著年紀增長，是必須面對的事情。昌哥拍劇無數，接觸的人很多，近幾年他表示是有種不愉快：「我做咁多年一路都好開心，依家係有啲唔開心。有啲前輩同同事走咗，真係瓜老襯（死亡）個啲。可能年紀大，以前邊有呢啲架。開始覺得呢種情緒唔係咁開心，但要接受，同埋始終大家合作過。我哋做演員好怪，有感情交換，真係有啲感情。」

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