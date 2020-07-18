「亞視霆鋒」伍偉樂轉行前曾叩門TVB簽6騷：初頭我諗係踏腳石啫

前亞視藝員伍偉樂自2016年亞視「熄機」之後回復自由身，日前更在個人Facebook上戴九巴職員證，公開自己已經轉行做巴士司機。

伍偉樂在個人Facebook分享職員証。（伍偉樂Facebook）

日前，伍偉樂在開工的休息期間接受《香港01》記者訪問，還分享了自己由藝人轉型做巴士司機的經歷，印象最深刻是與TVB傾過合約的過程：「我係有搵過TVB藝員科嘅人，不過同佢傾嘅時候，佢就好似不瞅不睬咁，我同佢傾電話嗰時都好似有啲唔係好理我，同埋有啲唔係好尊重，嗰個（員工）啫，一路同我傾緊合約，一路嗌Pizza。」

伍偉樂表示，通話過程中不斷被「Pizza」打斷，最後獲對方開出「6騷合約」，伍偉樂謂：「初頭我諗係踏腳石嚟啫，你唔簽又點入到去呢，係咪？到正式嗰日，我又咁啱肚屙，當時我諗深一層，反問我自己係咪真係要簽6單呢？咁算啦，不如唔好做咩啦！」

伍偉樂亦表示曾有向有線及now叩門，可惜對方亦未有聘請他。

多謝吳家樂、馬國明多番安慰

回復自由身後伍偉樂反而跌入人生低谷，財政亦面臨困難，收入大減的同時，家庭支出亦不斷增加，因為伍偉樂在2015年到現在期間，家庭成員由2人變成6人，是3子1女的父親，他亦坦認曾需要家人出手支持。而在這段低潮時期，伍偉樂很感激幾位不斷勉勵自己的朋友，分別是吳家樂、黃日華和馬國明：「家樂係我踢波識嘅，大家都係明星隊，大家都知，如果佢肯同你Friend，真係不得了，佢無論係咩情況底下都會過嚟搵你傾，鼓勵我，不過我知佢好忙，有時我都唔敢同佢講嘢，因為我驚嘥佢時間，私底下踢波，我哋真係會傾偈；而華哥亦都成日幫我，馬國明仲成日車我一齊去踢波。」

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