近日新冠肺炎在香港爆發了第三波,疫情嚴峻,致令人心惶惶,衞生防護中心昨日(18日)公佈出現新確診群組,當中包括於稻香舉辦的慶回歸聚會,已先後出現4名確診者,當晚參與的人數多達10多圍,而有數十名參加者更是沒有戴上口罩,且有近距離身體接觸,情況令人擔心。而樂壇天后容祖兒 (Joey) 亦好留意有關疫情的新聞。

Joey都有留意疫情相關的新聞。(容祖兒ig)

有網民就發現Joey竟然曾於IG story post了當晚的慶回歸群組片段,並寫上了:「Everybody one two three four」。雖然Joey出post不久已火速將該個story刪除,但仍惹起了網民的熱議,有網民就留言表示:「one two three four 真係4個中呀!」

Joey已火速delete了這個ig story。(容祖兒ig)