許紹雄飛上海工作　全副武裝現身機場接受隔離

已在新加坡置業的許紹雄（Benz雄）一家正準備移民去新加坡，因此經常香港和新加坡兩邊走，不過近日因為肺炎疫情關係而不得不留在香港。昨日（19）他因工作關係飛到上海，71歲的他在上海機場全副武裝穿起防護衣物，並透露自己正接受隔離。

許紹雄曾呼籲大家留在家中減少出外。（Instagram：@benz_hui）

Benz雄在Instagram發文透露，昨日是自己在上海隔離的第一天，並上載一張自己身處上海機場的照片，照片中的他帶着口罩、眼鏡和面罩，更用雨褸包着整個身體，看起來防禦力不輸他身後穿上整套防護衣的安檢人員。

許紹雄在上海接受隔離。（Instagram：@benz_hui）

昨日突然爆出娛樂圈中多宗確診個案，一眾圈中人如陳煒、陳自瑤、黎芷珊及海俊傑等都有留言叫Benz雄要小心身體，而他的女兒Chermaine亦叫爸爸「加油努力！Stay safe！」。雖然Benz雄並沒有透露去上海的原因，不過他的家人都沒有隨行，因此估計他是去開工。他亦回覆留言表示：「多謝大家關心。」

許紹雄同女兒感情非常好。(charmainexhui@ig圖片)

陳煒、黎芷珊留言叫許紹雄保重。（Instagram：@benz_hui）