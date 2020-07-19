殺手｜39歲陳茵媺與陳豪結婚7年生3小個朋友　身材仍似25歲少女

無綫（TVB）劇集中陳豪（飾Zero）與李佳芯（飾Cash）愛得如膠似漆，相當甜蜜，其現實中陳豪對待另一半也相當體貼...

陳豪與陳茵媺於2013年結婚。（IG@aimeechan_official）

39歲的陳茵媺婚後生了三個小朋友，身材同25歲時入行的她相差無幾。（IG@aimeechan_official）

陳豪與陳茵媺相識於2010年拍攝劇集《心戰》時，兩人拍拖2年後就隨即在巴黎結婚行禮，2013年12月陳茵媺（Aimee）就誕下一名兒子。陳茵媺當其是還是處於事業高峰的，在多套劇集《情越海岸線》、《單戀雙城》以及《叛逃》擔任第一女主角，但原來比起在TVB做演員，她更愛做一個全職媽媽。2014年開始，她就開始淡出幕前演前，2015年2月和10月更分別誕下一名兒子和女兒，變成了「三年抱三」。

陳茵媺會Keep住做Gym。（IG@aimeechan_official）

陳豪訓假時就會與陳茵媺和小朋友一起外出，享受天輪之樂。（IG@aimeechan_official）

之後就男主外女主內，陳豪專心拍劇「搵奶粉錢」，而陳茵媺就為他照顧小朋友，將家庭管理得頭頭是道。現時陳茵媺還會不時更新Instagram，紀錄與小朋友以及老公陳豪之間的點滴，十分令人羨慕。

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