【殺手．劇透】李佳芯做殺手經理人　但最後竟然失敗？

《殺手》第十六集劇透。

《殺手》上回講到，閻武（黎耀祥飾）將淑嫻（江美儀飾）及耀漢（邵卓堯飾）帶來向天紅道歉，耀漢自知情況，託閻武好好照顧淑嫻。森森（高海寧飾）得知玉鳳（吳業坤飾）是警察後，勸向茜（李佳芯飾）與喬星（陳豪飾）遠離他，怎料喬星卻反過來利用玉鳳。易蘭（龔嘉欣飾）遭殺手Eagle兩度伏擊。喬星為了愛情不打算接單，查理（鄭子誠飾）要求未達助手級數的向茜離開喬星，向茜於是向喬星要求學射槍。易蘭看過閻武的假護照後，竟向他作出奇怪舉動。

學開槍。（《殺手》劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，閻武發現淑嫻因耀漢的病缺錢，冒險接下高風險訂單，弄得一身傷。易蘭稱要住進閻武家，還替他推單。向茜找蘇菲亞申請成為殺手經理人取代查理，可是她未能完成考驗。易蘭因另一位殺手插手而未能完成訂單要求，與玉蓮理論卻不果。耀漢及後離世，易蘭建議閻武趁機會跟淑嫻一起。閻武一直致電淑嫻沒人接聽，闖進其家只見。

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