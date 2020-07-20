楊秀惠36歲生日林宣妤專誠到賀　壽星有女萬事足：媽媽愛你

520我愛你呢個日子，楊秀惠捨老公放同囡囡嘅合照，雖然見唔到B女個樣，但秀惠完全係慈母般溺愛眼神望住囡囡。（IG：@vvyeo）

楊秀惠4月宣佈秘密喺馬來西亞產下囡囡，5月離巢工作16年嘅TVB，一直留喺大馬同家人一齊湊囡囡享受天倫樂。7月20日係楊秀惠36歲生日，佢親自喺戶外佈置成外國風粉紅生日派對，好朋友林宣妤仲專誠穿州過省為佢慶生。

楊秀惠為自己舉行戶外生日會，囡囡當然要出席啦。（IG：@vvyeo）

有女萬事足嘅楊秀惠，喺IG分享一手一腳佈置嘅生日會，手抱囡囡嘅佢面露幸福笑容：「我的小寶貝，你就是媽媽最棒的生日禮物，媽媽愛妳﹗每次見到她的笑容心都會融化。」好朋友林宣妤由吉隆坡去到新山出席生日會，仲有岑杏賢雖然無法到場都越洋以視像送上生日祝福。

林宣妤穿州過省為楊秀惠慶祝生日。（IG：@vvyeo）

離開幕前後楊秀惠除咗繼續網上美容生意，亦嘗試自己有興趣嘅事物：「一直很想嘗試餐桌佈置，這次自己的生日終於第一次嘗試了。用了非常簡單的餐具、燈、桌布、椅套，再配上花，成功製造出浪漫的感覺，讓生活充滿些簡單的儀式感，製造一些小幸福﹗#拍照的蛋糕桌也是自己佈置 #雖然當了媽媽還是想滿足一下自己的少女心。」

楊秀惠一手一腳為自己佈置一個粉紅派對。（IG：@vvyeo）