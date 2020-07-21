《禁室365天》影評：情慾感官mix腦殘劇情　不負波蘭版格雷之名

「Netflix出品、必屬精品」的Netflix，前陣子有部電影居然拿了0分？較為客觀的IMDb，有2.6萬人給出了3.3分的歷史超低分（滿分10分）。代表廣大歐美劇迷第一感受的「爛番茄新鮮度」，更是直接給出了一個0雞蛋。（甚至有可能是爛番茄歷史上唯一一個0蛋）難道這是一部爛到天怒人怨的驚天大爛片？有圖有真相：

倒也不是，收視率和播放量即是明證。有資料顯示自該片在Netflix上線以來，不僅在一眾如《闇 DARK》等神劇中輕鬆挺進熱度前十，之後更是一發不可收拾，連續十多日蟬聯Netflix熱播電影榜單第一名。就連豆瓣上也已經有了2萬多人的評價。這是說明了一部戲越爛越多人睇嗎？筆者看完全片之後才發現，原來這是一部16歲以下禁止觀看的波蘭版《格雷的五十度色戒 Fifty Shades of Grey》，難怪！

《禁室365天》日前在Netflix上架數天，已登上各地區點播排行榜的首5位。（電影海報）

《禁室365天 365 DNI》，內地譯《黑幫大佬和我的365日》。不用猜就知道，這部被網友認定可以和《格雷的五十度色戒》相抗衡的電影，講述的也一定是一個關於「黑幫大佬」愛上我的故事，事實上也正是這樣。

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5年前，兩個幫派的大佬在一處風景秀麗的海邊會面。當時男主角還未接管家族生意，是被老大兼親爹硬拽過來的。在親爹和對方大佬傾大茶飯的時候，百無聊賴的他就在周圍看風景。看著看著，還真給他發現了一處絕美的「風景」。

只可惜他光顧著看美女了，完全忘記了望遠鏡此時本該有的用處——警戒。於是，一把來自不明方向的狙擊槍，直接把他親爹撩到了。而男主憑藉親爹當肉盾，才勉強執返條命。

一把來自不明方向的狙擊槍，直接把男主的親爹撩到了，因為有親爹當肉盾，才勉強執返條命（《禁室365天》劇照）

轉眼間，5年過去了。因為親爹的意外亡故，所以整個黑幫的生意就全部落到了他的肩上。而他也像是他爹生前希望的那樣，經營的有聲有色，動不動就買銀行。但就像所有的霸道總裁一樣，男主雖然有顏有錢有地位，卻異常的專情。從他爹死到今天5年，在他的心底，一直放不下一個人。

那個人穿著淡藍的長裙，有一頭蓬鬆的頭髮。即便是男主受傷昏迷時，腦子裡不斷重播的也全都是她的影像。但無奈的是，男主既不知道她的名字，也不知道她到底是誰，住在哪裡。夢裡夢到千百次又怎樣？見不到人還不是都白搭。可正所謂「夢裡尋她千百度，不巧怎麼瑪麗蘇？」

男主角的夢中情人穿著淡藍的長裙，有一頭蓬鬆的頭髮。即便是男主受傷昏迷時，腦子裡不斷重播的也全都是她的影像（《禁室365天》劇照）

於是，就在一個陽光明媚的午後，男主與女主就這麼宿命般地相遇了！提問：當你終於找到了你暗戀了5年的女神，你會怎麼做？正常人：追她啊！對她好，拼命對她好！一直對她好！娶她！正常霸道總裁：呵，女人，你成功引起了我的注意，來我公司當老闆娘！月薪兩億！

該劇男主黑幫老大＋霸道總裁mode上身：哼！幼稚，給我綁過來！女主當然感到挺突然的，不用想也知道，從昏迷中醒來的女主，面對男主的深情告白一臉傻眼。

男主：我找了你5年！ 女主：有病… 男主：我夢裡全都是你的樣子！ 女主：好像病的還不輕…… 男主：我如今終於找到你了！你是我的！ 女主：emmmm……

奇怪的是，面對女主的強硬和抵抗，霸道如男主反倒不著急。他告訴女主，他會用一年的時間來讓女主愛上自己。在這一年裡，他不會強迫和女主發生關係。如果一年期滿，女主還沒有愛上男主，他就放女主自由。

男主這價值觀有沒有問題我們暫且不談，就說從此以後——男主作為黑幫大佬，和女主小嬌妻沒羞沒臊的生活就算是順理成章地開始了。多到拿不下的靚衫和手袋，有；各大星級廚師的私家料理，有；超級豪華私人飛機，有。Leung味情話、完美肉體，通通奉上。

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一開始，面對男主的強烈攻勢，女主依舊表現得十分抗拒。比如在古堡內找機會逃跑；在古堡外，趁著逛街的時候逃跑。但男主是誰？黑幫老大、

隻手遮天！前腳剛找到警察，後腳男主一個眼神警察就乖乖離開了。這畫面，就問你尷尬不尷尬？不過女主也算性子烈的，眼見逃跑不成，便又開始了更高級的新一輪「逃出魔爪」計劃。你不是喜歡我嗎？你不是說沒有我的同意，絕對不會強迫我嗎？那我就偏要勾引你！

舔著雪糕，故意發出誘惑的動作和聲音、穿著浴袍，故意敲門撩撥男主，又或者是在他面前脫衣服，洗澡…我就不信你能忍得住！只是令女主沒想到的是，男主居然還踏馬真就忍住了（《禁室365天》劇照截圖）

舔著雪糕，故意發出誘惑的動作和聲音、穿著浴袍，故意敲門撩撥男主，又或者是在他面前脫衣服，洗澡…我就不信你能忍得住！只是令女主沒想到的是，男主居然還踏馬真就忍住了。並且「以其人之道還治其人之身」，直接和女下屬上演了一出肉身大戲，就讓女主在一邊看。注意看此時女主的眼神：迷離、克制、似乎還有一點渴望？

總而言之，就在這樣一來一回的相互較量中，女主原本固若金湯的防線漸漸出現裂痕。尤其是在一場男主和另外一個黑幫大佬的聚會上，女主故意穿著暴露引誘他人意圖激嬲男主，卻不料竟在無意中挑起了男主和另一個幫派間的戰爭。看著男主毫不猶豫維護自己的樣子，這一刻，女主淪陷了。而此時，距離黑幫大佬365日的期限，還未過半。

按圖睇《禁室365天》大膽情慾畫面：

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接下來就是大家「喜聞樂見」的內容了：他們水乳交融，他們乾柴烈火，他們在一次次的放肆中徹底忘掉了自我。船內，船外，室內，室外，窗戶邊，車廂中…整的好像一個大名鼎鼎的黑幫大佬，除了陪伴小嬌妻就沒其他事幹了。

可一看進度——不對！難道接下來全是兩個人的大戲？幸好，眼見黑幫大佬和小嬌妻馬上就要累死了，編劇連忙大手一揮：上反派！於是，一個惡毒女二就出場了。她是男主的初戀，如今看到男主和女主恩愛，直接放出話來：我會拿走你最珍貴的東西——威脅意味，不言自明。

遺憾的是，不知道是男主對自己的手下太自信，還是對反派太輕視。舞會還沒結束，男主就說要去幹件大事，然後就獨自離開了。而重獲自由的女主，居然也沒把反派的威脅放在心上。馬上約上好閨蜜，二人按摩、做Facial，從此過上了人見人羨的日子。

重獲自由的女主，居然也沒把反派的威脅放在心上。馬上約上好閨蜜，二人按摩、做Facial，從此過上了人見人羨的日子（《禁室365天》劇照）

再之後，男主就回來了，如願以償地向她求婚，女主還帶他見了家長，浪漫得就像是童話一樣。但，很顯然，故事並不會這麼結束。畫面一轉，男主手下接到線報——反派行動了。而此時，女主的車也因為進入隧道沒了信號…至於接下來女主是生是死，目測就是第二部、第三部的內容了。

是的，就像是《格雷的五十度色戒》一樣，這部片也將成為一個系列。總的來說，這部片算是一部非常典型的女性向大作。而單純從劇情來看，這部片相比《格雷的五十度色戒》其實更加簡單粗暴。和大部分狗血劇一樣，這部片的部分邏輯和劇情同樣也有點亂。但還是那句話，看這部片子的，又有幾個人是沖著劇情來看的呢？

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