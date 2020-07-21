【後生仔傾吓偈】馮盈盈自爆喺屋企瘋狂全裸：披件浴袍去收貨

馮盈盈回復單身後，未有搬返去同父母住，而係租住深水埗新樓盤。鄭衍峰不時被影到出現喺上址。

馮盈盈自去年底同醫生男友「寶寶」分手後，緋聞一直未停過，而大隻仔主播鄭衍峰（Leonard）就係其中一位，除咗被影到一齊行超市掃貨外，近日又被爆二人以情侶tee出席生日會，關係似乎十分要好。

馮盈盈話會喺屋企瘋狂全裸。（IG圖片)

日前《#後生仔傾吓偈》直播時，當講到一個留家抗疫做乜好時，馮盈盈同後生仔Fred舉手表示係獨居，但馮盈盈此「舉」即時引起質疑，有後生仔更話：「你唔好扮喎」、「係未真係一個人住先？」見慣大場面嘅馮盈盈面不改容討論一個人的生活：「如果我一個人住，會瘋狂唔著衫周圍走。唔只係瞓覺，因為一個人住無嘢好顧慮，所以起身刷牙、洗面、煮咖啡、化妝都係唔著衫。（咁如果有人送貨或者管理員上門？）我會披返件浴袍，但都只限浴袍，我會好小心咁捉實。」場面好似有啲香豔喎……

鄭衍峰生日派對上，同馮盈盈著上同款不同色情侶裝。（IG：_leonardcheng）

之後問到一個留家抗疫會唔會都忍唔住，邀請朋友嚟玩，馮盈盈就好誠實咁話會，仲話：「keep住一、兩個，唔會大量。」睇怕呢一、兩個朋友當中，鄭衍峰絕對喺在名單之內。