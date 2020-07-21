【安樂蝸】380呎屋一家三口住　靠一招令空間望上去更寬敞

今次J2節目《安樂蝸》介紹一間380呎，一家三口住的小天地。兩夫婦首次置業，所以花了不少心思在設計上。加上有個3歲的女兒，家俬擺位和佈置自然也遷就了她。主持狄以達、鍾晴和嘉賓馬天佑齊齊參觀這間屋。

單位有兒童房，屋主的囡囡好幸福啊，有玩具天地。（《安樂蝸》電視截圖）

300多呎在香港來說，相信是不少人的家居大小。這間380呎的屋，有兩間房，以木色和白色為主調。其中一間房是主人房，另外一間就是女兒的屋間，不過因為3歲的她仍是跟父母一起睡，所以就變成了她的玩具房。雖然現在是玩具房，但房間也預留了足夠空間放單人床和衣櫃等，為女兒將來做好準備。而且，見到小朋友的房間光線充足。為了給小朋友可以跑跑跳跳，家俬方面也盡量選擇一些小巧一點的，如窄身的電視櫃，果然是貼心的父母。

這張梳化原來都可以用來儲物。（《安樂蝸》電視截圖）

廚房的空間非常充足，因為女主人會下廚，所以廚房的物品也是一應俱全，儲物櫃裏面做了遷就女屋主身高的拉架，拿東西更方便。而女屋主也喜歡招呼朋友，所以餐桌可以延伸，看上去夠一大班朋友一起吃飯。至於儲物空間方面，主人房有地台、衣櫃，還有組合櫃，客廳的餐椅下和梳化底都可以存放雜物。

廚房的用具收得好整齊，狄以達展示櫃裏面的拉架。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師指最大的挑戰是在有限空間做到寬敞的感覺，他們用了一招解決，就是利用廚房、客廳和女兒的房間做了一個貫穿的效果，囡囡的房間是用拉門，當拉開拉門後，視覺上，三個地方加起來可以營造寬敞的感覺。不過細心一看，屋有一個缺點，就是廁所門是對正半開放式的廚房，感覺不衛生，但也有機會是本來圖則已有的問題。整個設計連裝修一共盛惠37萬。

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