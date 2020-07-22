湯寶如撐麥包新鋪開張　一句回覆激嬲網民：咩叫打包請解釋

現年48歲的湯寶如日前就在Facebook就上載一張自己現身好友麥包（麥長青）新店，並留言：「麥包開鋪！一定支持。」之後，就有網民開玩笑留言：「以為賣包。」兼且附上興奮的表情符號。怎料，湯寶如竟發火回覆：「係呀同你打包啊！」而該名網民亦無奈回覆：「我講錯嘢開罪你咩？」事後，湯寶如遭大批網民留言更撃，引發了一場牽然大波。

湯寶如一句回覆引起一場牽然大波，隨時連累麥包。（IG/@karen_tongpoyu）

由於，「打包」有解作打包屍體、將屍體放入屍袋的意思，因此湯寶如的回覆遭網民Cap圖批評，大家亦覺得湯寶如太過份，甚至連連累麥包的新店。雖然湯寶如已把原先的Facebook帖文刪除，但依然遭到2000多條留言圍攻，不堪壓力的她未有替自己的說話再作解釋，但就留言：「每個人也有自由言論，有些人挑釁和你不同思想的人。是什麼道理！網絡欺凌是一件可悲的事，疫情已經越來越嚴重，仲要講政治！可悲！我完全沒有新聞價值，如果明天報紙有好多謝他們！」之後，她又再出Post公審網民留言，並指：「本人保留一切法律權利！造謠。」

事後，湯寶如急刪Post !（網上圖片）

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