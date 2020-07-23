香港直播帶貨始祖張啟樂轉戰台灣　開設全台最早直播節目

今時今日直播帶貨極度盛行，許多一線明星都摻一腳賺一筆，但原來前亞視藝員張啟樂（Ben）早於2016年已動悉先機，在亞視「熄機」後，開創全港首個直播叫賣節目《賣嘢王》，而他自己則化身「叫賣哥」，在疫情期間，網購生意狂升，但他突然轉戰台灣。

亞視熄機之後，張啟樂開創全港首個叫賣節目《賣嘢王》，現在轉戰台灣。（FB圖片/Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活）

張啟樂近月走到台灣發展，短短兩個月已經登上當地兩個綜藝節目，同時間亦設立自己的頻道《台灣猴賽雷》，而他的帶貨節目《早安夠食運》堪稱全台最早直播，朝早7點30分開播，配合12星座預測，吸引觀眾，相當有諗頭。

張啟樂初到台灣就獲邀上綜藝節目。（FB圖片/Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活）

雖然張啟樂相當勤力，幾乎日日都有直播，不過他日前在社交平台透露現在每天做直播都沒收入，間中買下彩票，希望「刀入鋸大樹」，發個大財，之前曾買台灣「威力彩」，贏了800元台幣（港幣200元），之後又到郵局要買振興劵，到窗口才知道自己沒資格買，「看來我在臺灣還需要多努力，或許希望今天20.8億的威力彩可以輪到我啦！」有網民教他，娶台灣老婆就可以領券。

在台灣創業初期沒有收入，張啟樂買彩票碰碰運氣。（FB圖片/Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活）

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