後生仔傾吓偈｜馮盈盈自爆戲屎被開咪狂鬧 「你知唔知做緊咩呀」

除咗演技之外，馮盈盈嘅懶音亦曾被網民狠批。（影片截圖）

馮盈盈近年劇集綜藝雙線發展，綜藝方面做得尚算不錯，但劇集方面，不時因其演技而受到批評。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》，一眾後生仔談論入行至今因拍攝而被鬧嘅種種經歷，馮盈盈表示：「好多人以為港姐出身，應該會鬧少啲，我自己都好感恩，因為以為我嘅表現嚟講，應該真係少咗好多。」

馮盈盈被導演開咪鬧到全世界靜晒嘅 ，應該係2018年拍《果欄中的江湖大嫂》時，劇中佢同黃嘉樂係兄妹關係。

盈盈提到被鬧得最深刻嘅一次，係拍攝一場同好耐無見嘅哥哥見面戲份。「可能因為我自己諗嘅演繹同導演有所出入，當我以自己演法去做時，被導演……原來喺廠入面有個世界咪，唔係兜口兜面叫你做好啲，而係開咪、全世界都聽到。」她表示第一次未達標時，導演仲好聲好氣咁開咪表示「盈盈，咁做唔啱，要再做過」但由於過於緊張，加上導演未有任何指導，令盈盈愈做愈差。「導演開始有啲情緒，於是開咪大聲嗌，『馮盈盈！你識唔識做架？唔係咁做呀！你知唔知自己做緊咩呀？』我記得當時對手好好，安慰我，叫我唔好慌，但當下我已經眼泛淚光，但忍住。如果滴左出嚟，我會覺得自己好無用，同埋會影響到拍嘢。後來拍完導演有搵我單獨傾，覺得可以點演。」

拍攝期間，被導演開咪，馮盈盈無喊出嚟都算好叻。

聽完盈盈嘅經歷，一眾後生仔都認為被導演鬧係必經，但不忙笑盈盈藉機「呻」。之後盈盈話劇集播出時，有同事睇完之後，認為其演出無問題，並謂「你咁做都OK，唔覺大問題」6號聞言後，即時表示：「係導演有問題?」嚇得盈盈耍手擰頭，並謂好感恩被人鬧，非常好笑。

馮盈盈重現被開咪鬧爆一幕，張張圖都好似有聲咁