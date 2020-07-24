【殺手．劇透】重要人物要死？　江嘉敏狠遭毒手！

《殺手》第二十集劇透。

《殺手》上回講到，向茜（李佳芯飾）慌張解釋與喬星（陳豪飾）只是僱傭關係，森森（高海寧飾）亦發覺自己對喬星的感覺。玉鳳（吳業坤飾）堅持殺手集團的存在，因而跟蹤國標（戴耀明飾）。閻武（黎耀祥飾）聽到啟揚（謝東閔飾）傳給素之（麥明詩飾）的語音短訊中，傳出祥法（李成昌飾）的聲音，於是答應天紅（樊亦敏飾）邀約。閻武的觸覺為祥法脫險，祥法決定聘用他。向茜自覺是連累，向喬星提出分手，喬星為了她向查理（鄭子誠飾）提出退休要求。喬星偕向茜外出，被森森偶然撞破。祥法要對手下行私刊，素之出口阻止，閻武見狀要將她帶走。

高海寧都對陳豪有feel。（《殺手》截圖）

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《殺手》最新一集講到，喬星拉雅雯（江嘉敏飾）到森森的家暫住，森森於日間還帶她到廟內看顧。祥法邀查理及喬星過檔，查理拒絕後與喬星遇上高空擲物。喬星怒極，找祥法表明拒絕合作。戲院被祥法的對頭成功購入，閻武將他帶到祥法面前，怎料祥法要啟揚與對頭私下決鬥！淼淼（譚嘉儀飾）氣走了雅雯，喬星猜出其所在，並勸雅雯放下重新開始生活。喬星收到祥法電話，指已捉走雅雯。

用錢引誘過檔。（《殺手》截圖）

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