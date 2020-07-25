胡歌抖3年終接王家衛監製新劇《繁花》　女主角敲定呢位實力派！

內地男星胡歌是實力派演員，是大家公認的沒有依靠緋聞上位的明星。《瑯琊榜》後有兩年的時間他「消失」了，據說是去國外深造了，提升自己的能力。近日，消失一段時間的胡歌終於歸來了，有專業人士爆料他將參演一部電視劇，劇名為《繁花》。

胡歌自2017年《獵場》後便未有再接新劇（2017年《獵場》劇照）

該劇主要講述1962—1992年上海的發展與變化，在這個歷史背景下，寶總與他的幾位紅顏知己的故事。當年上海黃河路是一個非常繁華的地方，那裡商賈雲集、燈紅酒綠。其中，商人寶總與至真園的老闆娘李李發生了一段故事，兩人從互有矛盾到生意拍檔。在多年的發展中，合作的領域涉及了服裝、機械、金融等，生意是越做越大。在這個過程中，二人開始慢慢產生了感情。

據悉《繁花》會由王家衛出馬監製（微博圖片／資料圖片）

不過，對寶總有感情的不止老闆娘李李一個人。進賢路上小飯店的老闆娘玲子，還有外貿公司的汪小姐，這兩人都對寶總心聲愛意，三朵金花各有各的優點、各有各的美麗。後來，房地產大熱，寶總與老闆娘李李欲進軍房地產行業。此時，有人告訴寶總，李李有可能會騙他的錢財。經過一番的思量後，寶總決定相信李李，因為生意場上最基本的信條是信任，投之以情義，方得長久。

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從故事劇情來看，《繁花》的看點非常多！寶總與老闆娘李李事業上的合作，尤其是在這個過程中產生的感情，從「怨家」到「冤家」絕對看點十足。同時，寶總與“三朵金花”的感情故事將會是最大的亮點，畢竟在電視劇中“四角戀”可不是經常能夠見到的，火藥味也絕對充足。

那麼該劇的演員陣容如何呢？《繁花》的男主角自然是胡歌，對於他的演技，想必很多人都是比較認同的。無論是《琅琊榜》中的梅長蘇，還是《偽裝者》中的明台，胡歌都將痛苦、忍耐、算計演繹的淋漓盡致。雖然《繁花》描述的更多的是一種「時代背景下的感情」，但是他也必定能夠拿捏的很不錯。從某程度來說，《繁花》與《獵場》有一點相似性。

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女主角也是娛樂圈的佼佼者馬伊琍，自從2014年復出以來，馬伊琍的很多作品都堪稱經典，《北上廣不相信眼淚》、《我的前半生》、《在遠方》等都能夠體現出演技水準。與此同時，感情經歷上馬伊琍也比較豐富，這次與胡歌搭配出演一齣「四角戀」，想想都覺得挺般配、蠻不錯。至於四角戀的另外兩位女主角，目前官方還沒有宣佈。

據悉，在3月份的時候，《繁花》已在張園置景開機。因為新型冠狀病毒肺炎肆虐，正在籌劃中的《繁花》被叫停。

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