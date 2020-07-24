大王安德尊與三姐蕭秀香互窒頂嘴　爆二人關係好差：佢煮嘢好難搞

無綫（TVB）烹飪節目《女人必學100道菜》將於下星期播出，今日（24/7）在將軍澳電視城舉行記者會，江美儀、蕭秀香（三姐）以及安德尊（大王）均有現身宣傳活動。三姐同大王經常在《流行都市》互窒頂嘴，大王笑言二人關係好差：「好差！佢煮嘢好難搞，點頭點尾，喺佢咋，如果唔係火都嚟埋。」三姐隨即補充：「佢係超級非常願意，覺得我點佢係光榮。」

蕭秀香（三姐）以及安德尊（大王）現身宣傳活動。（陳順禎攝）

大王爆三姐脾氣火爆，只要一聲令下就令全場閉嘴：「三姐有時好爆火，我哋好驚佢，唔可以得罪。香港有幾多個女廚師？同埋拎住個殼，鏡頭唔見就敲落嚟。佢會話『你再講呀！』個個都收聲。」三姐大叫冤枉，隨即勁讚大王對自己照顧有加：「不過既然佢冤枉我就由佢，算喇。我錫大王都嚟唔切，佢好遷就我，好識愛錫新人，結婚嗰啲新人呀，哈哈哈。佢對我超級好，好感激佢，一開始唔識對鏡頭，佢就樣樣照顧周到。」

大王爆三姐脾氣火爆，只要一聲令下就令全場閉嘴。（陳順禎攝）

二人在《流行都市》合作了三年多，大王經常試到三姐的廚藝，嘴刁的大王最喜歡三姐炮製的炸子雞：「炸子雞從來未試過咁香，精心炮製，好新鮮，我連雞屁股都食埋。」三姐都直言非常難忘：「大王把口好清，煮咗嘢一般都唔食，最深刻就係炸子雞，一嚿都食埋，幾犀利，到而家都未曾忘記過。」

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