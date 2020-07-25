江嘉敏重提被指主動追求人夫王浩信　曾情緒失控爆喊想過跳樓自殺

現年25歲的江嘉敏 (Kaman) 近年獲無綫力捧，劇集拍完一部接一部，工作機會不斷。然而火速走紅的她，原來曾因不堪網上負評的壓力，竟想過退出娛樂圈，甚至自殺！日前她就在一個訪問中透露自己兩年半前到英國拍攝劇集《兄弟》時，被指主動出擊姣溝人夫王浩信，令她難以接受，看到相關報道時會邊看邊生氣，自言是個火爆之人的她，形容當時的嬲爆情緒是猶如炸彈一點即爆。她更為此拒絕不再接觸任何娛樂新聞，避免情緒受到牽動。

江嘉敏近年獲無綫力捧。(江嘉敏IG)

首次傳出緋聞的Kaman坦言那段時間真的很大壓力，明明自己沒有做過，想不明白為何會傳出這樣的緋聞，第一次不懂得怎去處理，也有找過演員、監製以及導演傾，去尋求協助，都是叫她當笑話看待。Kaman表示由於在沒有心理準備之下成為話題對象，她亦因此而變得神經質，經常爆喊，會諗埋一邊，有想過退出娛樂圈，更曾激動到想過自殺，上天台跳下來。幸好她只是想想而已，並未有付諸行動。

Kaman曾想過自殺。(江嘉敏ig)

她那段日子每當有任何負面情緒，都會於IG上剖白發洩，並獲張繼聰、宣萱、劉穎鏇以及監製陳維冠的問候安慰和開解，助她成功走出困局，Kaman特別感激四人。不過她當時也自閉了幾個月，不想接觸其他人，也有擔心過自己會患上情緒病。原本比較少跟爸媽溝通的她，自此也開始明白跟家人分享自己的感受的重要，現在一有不開心也會第一時間跟家人說。

Kaman現已走出困局。(江嘉敏ig)

點擊下圖逐格睇Kaman的靚相：