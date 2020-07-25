【無署不在】BabyJohn蔡瀚億著12公斤裝備滅蚊：裡面成身濕透

BabyJohn日前為周志文、黃芳雯（Paula）主持嘅香港開電視節目《無署不在》擔任嘉賓，化身清潔工人清掃街道

去年約滿離開蕭定一公司後，Babyjohn蔡瀚億積極參與不同範疇工作，除咗拍攝旅遊節目，更與APA師兄梁祖堯及陳俞希擔任ViuTV節目《晚吹 ─ 空肚講宵夜》主持。BabyJohn日前為周志文、黃芳雯（Paula）主持嘅香港開電視節目《無署不在》擔任嘉賓，化身清潔工人清掃街道，期間除咗初嘗駕駛機動掃沙車及洗街車滋味外，又以全副「武裝」上陣落區滅蚊，熱到身水身汗，令BabyJohn大叫難忘。

自言極度惹蚊嘅BabyJohn，以「武裝」造型上陣，由頭包到落腳、背上巨型滅蚊機落區滅蚊，據工作人員透露，滅蚊機注入藥水後，重量可達12公斤，難怪身型纖瘦嘅BabyJohn狀甚吃力：「剛才我嘗試背起呢部滅蚊機，只係體驗幾分鐘嘗試滅蚊，都要至少兩個人幫我孭起部機，我深信如果要我滅蚊一、兩小時，喺無人幫嘅情況下應該隨時中暑，因為除了部機仲要戴防護面具，真係好熱，我裡面成身濕透，原來滅蚊真係唔係件簡單工作。」

BabyJohn接著又初嘗駕駛機動掃沙車及洗街車：「感覺好像在打電玩，因為車上有很多控制桿，我經常駕車，但卻未試過駕這類車。」