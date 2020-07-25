新冠肺炎︱新城封閉3日重啟　薜家燕自我隔離范振鋒做足防疫措施

新冠肺炎持續肆虐，香港近日爆發第三波疫情，單日確診數字屢破紀錄，早前歌手施匡翹及經理人Apple姐（劉麗萍）確診，成為娛樂圈首位確診藝人，由於她正值宣傳期，去過電視台及電台、接觸不少同行，令演藝圈人心惶惶。周三（22日）新城知訊台執行總監程凱欣隨之確診，新城即時下令關閉黃埔辦公室作專業消毒，全台暫停運作並進行三台聯播，僅以自動化電腦運作播歌。周六（25日）新城重啟，《開心大派對》主持范振鋒和思敏做足保護措施回台直播，包括：戴消毒殺菌手套、換MIC套及隨身帶備清潔噴霧，而另一主持薜家燕因正在自我隔離，安全起見所以透過ZOOM主持節目。

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節目開初三位主持就率先向聽眾報平安，指眾人在公司安排下都已經過病毒測試，結果均為陰性。家燕姐又透露新城已進行兩次徹底消毒，范振鋒透過照片看到消毒的狀況：「煙霧瀰漫都是消毒噴霧。」三人又談到近日接連收到傳媒及好友的電話，關心他們的情況，家燕姐感謝電視台及電台對她的關懷：「為咗保護我嘅健康，電視節目今個星期取消咗錄影，電台亦畀我留家直播。」家燕姐又談到有同事Karen在驗出陰性後第三天出現發燒症狀，家燕姐亦擔心潛伏期的問題。

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新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診 周一至五有開咪 將暫停運作