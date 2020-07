李雲迪徒弟兼馬來西亞鋼琴女神李元玲,向來十分之熱愛做運動,她雖然身材纖瘦,卻努力操練出一身結實的肌肉,擁有鋼條般的身形,線條極之緊緻。呢日,她就於IG post了張她大騷「老鼠仔」的照片,並留言問大家:「可以嗎?」

李元日是IG性感女神。(李元玲IG)

相中的她手瓜起腱不輸比男人,愈練愈大隻。不少網民都留言讚她,表示:「可以」,不過亦有網民持反對的聲音表示:「太壯了!」、「Don't please, your body will like a man」提醒她勿操練過度變男人身形。

李元玲愈操愈大隻。(李元玲IG)

