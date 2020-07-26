王君馨身穿白色Deep V泳裝拍MV：估下2分鐘前發生咩事?

王君馨是2007年港姐亞軍，美貌得到肯定。一開始因舞藝精湛而備受關注。（Instagram@gwgurlie86）

王君馨以獨立歌手「G.Racie」身份，自資6位數推出處女作《Casada》，親自作曲填詞嘅國語快歌令人耳目一新。MV中Grace著上多套靚衫，呢日佢喺IG分享一張拍攝MV時嘅沙灘泳照，但原來拍攝背後相當辛酸。

王君馨透露拍攝mv呢一個鏡頭之前，原來橫風橫雨。（IG：@gwgurlie86）

Grace之前透露《Casada》係送俾老公Daniel一份特別禮物，因為「Casada」西班牙文係「我結婚了」嘅意思。MV中Grace雖然無著婚紗，但就著咗套白色deep V泳衣，將佢嘅美好身段表露無遺。Grace上載短片話：「一張好似好Effortless（毫不費力）嘅相... 你估下2分鐘前發生咩事???! Swipe to see」原來2分鐘前現場橫風橫雨，Grace同攝影師拎住雨傘都濕晒，好在最終有陽光順利拍攝完成，作品仲好唯美添。

王君馨上載呢條短片睇到真係好大風雨。（IG：@gwgurlie86）

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