10頭身楊詠彤疑被舊愛爆出軌　IG反擊：過咗3年半仲要拎出嚟消費

ViuTV節目《調教你男友》昨晚播出最後一集，當中一位叫阿餅的參加者就自爆曾被前女友出軌背叛，說時更不禁流下男兒淚。阿餅表示於3年半前，他的前女友跟他坦言想要更好的，所以便與他出分手，但對方在一個月後已另結新歡，且是兩人仍未分手時就已經有第三者，令他感到很憤怒，還嬲到在節目上爆粗。

阿餅喊住自爆被前度派綠帽。(節目截圖)

而在節目播出街之後，擁有10頭身的落選港姐楊詠彤 (Katy) 竟在IG story上發文大數舊愛不是，她留言表示：「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手，感情從來係雙方的責任，冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費，成長吧！如果喊一喊可以做聖人，我諗我已經成仙了！」、「先提分手不可恥，自甘墮落才夠可恥。」雖然Katy沒有開名說前男友是誰，但她有提到該段情兩人分手至今是3年半，這與阿餅所說的3年半前的舊愛不謀而合，令不少網民都認為Katy於IG story上所說的就是阿餅，而阿餅在節目中所說的就是Katy。

Katy擁有10頭身。(楊詠彤ig)

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