林峯妻張馨月微博曬廚藝再傳懷孕　眼利網民列舉大肚三大跡象

林峯在去年宣布與內地名模張馨月結婚，婚後亦不時傳出張馨月懷孕的喜訊。林峯經理人公司就曾向傳媒表示：「有關他的私人事，沒有回應。」喜歡下廚的張馨月周六（25日）在微博曬廚藝，貼出下廚的照片，突然又引來網民推測她是否有孕，還細數幾個大肚跡象。

不時傳出林峯和張馨月造人成功。（資料圖片）

照片所見的張馨月，以素顏家居Look示人，穿上寬鬆T-Shirt的她，腹部剛好被大碗遮住，而且其中一張，見到她的側面也有腰形，沒有巨肚。不過，網民就瘋狂留言指她孕味濃，更細數大肚的三大跡象，分別是五官水腫、不補染頭髮和有頸紋，他們留言︰「峯嫂有孕味」、「生過兩個寶貝的我一看就是懷孕中的媽媽」、「是懷孕了～頭髮能忍住不染～就這個可能了」、「馨月好有孕味，我當時懷孕也是這樣，尤其是鼻子變得很大，五官水腫，生了孩子才慢慢變回來」、「頸紋和我懷孕的時候很像」、「感覺馨月懷的男孩兒」等。

張馨月廚藝了得。（張馨月微博）

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更有網民問︰「馨月是不是幾天沒洗頭了？」而張馨月大方回答︰「兩天而已。」未知是否已生下小孩，在坐月中，所以不可以洗頭？雖然未知消息真偽，但看峯嫂又有一雙巧手，林峯和張馨月婚後又生活美滿，相絲粉絲們也為他們感到快樂。

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