【殺手．劇透】陳豪面臨大危機！　李成昌終極手段送佢坐監

《殺手》第二十一集劇透。

《殺手》上回講到，喬星（陳豪飾）拉雅雯（江嘉敏飾）到森森（高海寧飾）的家暫住，森森於日間還帶她到廟內看顧。祥法（李成昌飾）邀查理（鄭子誠飾）及喬星過檔，查理拒絕後與喬星遇上高空擲物。喬星怒極，找祥法表明拒絕合作。戲院被祥法的對頭成功購入，閻武（黎耀祥飾）將他帶到祥法面前，怎料祥法要啟揚（謝東閔飾）與對頭私下決鬥！淼淼（譚嘉儀飾）氣走了雅雯，喬星猜出其所在，並勸雅雯放下重新開始生活。喬星收到祥法電話，指已捉走雅雯。

用錢引誘過檔。（《殺手》截圖）

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《殺手》最新一集講到，喬星不忿被祥法威脅，向茜深明喬星不會於此時退休，遂向他提出分手。祥法打算拍下喬星殺人的證據，喬星機警悉破。為了得知祥法對啟揚的下一步，閻武不斷參與天紅的應酬，淑嫻主動代替其位置。森森自薦到台灣找雅雯，跟蹤目標人物時被發現，向茜及時出現營救。她們找到雅雯，此時卻再遇險。

彿爺想捉喬星痛腳。（《殺手》截圖）

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