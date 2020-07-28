【殺手．劇透】陳豪又被設計　今次吳業坤搵到佢罪證？

《殺手》第二十二集劇透。

《殺手》上回講到，喬星（陳豪飾）不忿被祥法（李成昌飾）威脅，向茜（李佳芯飾）深明喬星不會於此時退休，遂向他提出分手。祥法打算拍下喬星殺人的證據，喬星機警悉破。為了得知祥法對啟揚（謝東閔飾）的下一步，閻武（黎耀祥飾）不斷參與天紅（樊亦敏飾）的應酬，淑嫻（江美儀飾）主動代替其位置。森森（高海寧飾）自薦到台灣找雅雯（江嘉敏飾），跟蹤目標人物時被發現，向茜及時出現營救。她們找到雅雯，此時卻再遇險。

彿爺想捉喬星痛腳。（《殺手》截圖）

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《殺手》最新一集講到，喬星未能從祥法口中得知雅雯所在，求閻武幫忙。素之（麥明詩飾）發現啟揚被祥法打傷，啟揚阻止她報警。玉鳳（吳業坤飾）懷疑喬星是殺人案的兇手，偷取喬星指紋與現場證據作對比。祥法指啟揚辦事不力，再次打傷啟揚。在閻武及紹秉（林景程飾）幫忙下，喬星終於找到雅雯被困地點。玉鳳趕至，發現重大秘密。

江嘉敏俾人捉住。（《殺手》截圖）

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