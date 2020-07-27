【開心速遞】孤寒根叔心痛買餸錢　諗計「趕走」未來女婿禁黐餐

今晚（27/7）播出的新一集《愛‧回家之開心速遞》，熊樹根（劉丹飾）又發揮他的孤寒本性，諗計打算趕走兩位女婿。究竟他為何要這樣做？來看看根叔又做出甚麼有趣舉動吧！

根叔非常心痛買餸錢。（TVB圖片）

又想趕走兩個女婿。（TVB圖片）

熊若水（呂慧儀飾）和熊尚善（滕麗名飾）的男友龔燁（張景淳飾）和潮偉（袁文傑飾）經常上根叔屋企黐餐，根叔本是很歡迎，但翌日屈指一算，發現兩位未來女婿勁大食，搞到根叔屋企開支增加。

根叔打算要兩個女婿煮飯。（TVB圖片）

讓他們知有幾辛苦。（TVB圖片）

根叔十分煩惱，在與孫子金城安（周嘉洛飾）交談之下想出一條妙計，亂落調味料，又解釋自己工作太辛苦，所以煮餸失手先變咁難食。眾人心痛根叔，就決定叫龔燁和潮偉減少到家食飯。根叔心裏大喜，以為奸計得逞，怎料隨後數天大家都沒有回家食飯。他感到寂寞，與鄰居交談之下又得出一條妙計。他吩咐龔燁和潮偉兩人主動為他買餸煮飯，家人便會回來陪他食飯；又以為龔燁和潮偉會明白他的辛苦，主動夾返買餸錢。

根叔收返錢，非常開心。（TVB圖片）

但又打起了其他如意算盤。（TVB圖片）

最後想拿錢去炒股。（TVB圖片）

誰料兩人的廚藝獲眾人大讚，細問之下原來兩人煮飯時用光了根叔的食油，所以餸菜才如此入味。根叔心痛非常，收起所有調味料，讓兩人再來到自己家中煮飯時，不會用光自己的調味料。兩人第二次煮飯時，竟然主動給予根叔買餸錢。原來是熊若水和熊尚善聽到根叔向鄰居大呻心痛錢，便告知了龔燁和潮偉。眾人以為擺平件事，豈料根叔心中暗暗打起算盤，想象兩人再到訪時便可乘機賺錢，絲毫不改孤寒本性。

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