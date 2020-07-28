吳鎮宇開live突然陳奕迅上身大展歌喉　網民激讚呢樣嘢扮得最神似

在新冠肺炎的疫情影響下，很多藝人的工作量大減，以往忙到連假都無得放的日子不復再，現在相對比前清閒了不少。吳鎮宇近期就經常在網上跟網民互動，之前又在微博開post問網民想看他直播什麼，看來想開拓網上的市場殺出一條新血路。呢日他就於網上開live，更突然陳奕迅（Eason）上身，即興扮Eason，除下帽子狂撥頭髮來扮對方，期間又大唱對方主唱的劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》以及《富士山下》等歌曲，一展他的歌喉與扮嘢細胞。

Eason日前生日。

鎮宇扮Eason可謂扮得形神兼備，無論眼神笑容甚至髮型都扮到足，唱歌時還完全掌握到Eason平時high爆的神髓，學足對方又叫又笑，表現得相當興奮，情緒高漲，期間還high到連歌詞都忘記了，與Eason曾在演唱會中忘記歌詞一樣。而他扮Eason扮得最似的就是他和對方的髮線一樣咁高，網民激讚他扮得神似，搞笑得來又十分可愛。鎮宇今次這個直播就吸引了逾1,600萬網民收看，可見他人氣十足。另外，他又扮好友袁詠儀大笑，醜化對方哨牙不停大笑，袁詠儀事後更發文「反擊」，留言表示：「隔離讓他病發了，吳鎮宇，男神... 經，你等着！」

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