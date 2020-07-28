後生仔傾吓偈｜馮盈盈撐中大殺妻教授係好男人？「簡直犧牲小我」

《#後生仔傾吓偈》改革後，每日都有唔同嘅主題。（影片截圖）

愈播愈有嘅《#後生仔傾吓偈》今個星期開始大改革，每個星期一都會以恐怖鬼怪靈異奇案為題；星期二則以愛情為主，並加入鄭衍峰，實行同馮盈盈情侶檔上陣；而星期三則會搵嚟應屆港姐同後生仔任傾任問；星期四、五將會主要係試食試玩同Cosplay。就咁睇好似好豐富咁。

昨晚播出嘅「噩夢星期一」以轟動全港嘅大學教授殺妻案為題，其實整個節目模式同ViuTV嘅《罪光燈》十分相似，大家都係分析案件背後動機同故事，之不過由於《後生仔》多一位名叫馮盈盈嘅主持，即時令世界不一樣。

昨晚討論大學教授以瑜伽球殺妻案，馮盈盈嘅奇異觀點引起後生仔嘅反駁。（影片截圖）

案件中，中文大學醫學院副教授許金山曾承認有婚外情，對象為理工大學放射學助理教授，其妻黃秀芬亦知情，並默許丈夫每星期到小三家中留宿3晚。有指由於許金山與太太共同擁有資產約3000萬，自發現丈夫有有外遇後，黃秀芬開始花費享受生活，令向來吝嗇嘅許金山動殺機……

尷尬又不失禮貌的微笑……（影片截圖）

節目中， 陸浩明問到如果大學教授因為經濟原因而無同太太離婚，但同時又有婚外情，問一眾後生仔能唔能夠接受。理直氣壯表示無問題嘅馮盈盈：「open relationship嘛，我覺得佢哋反而幾有責任心、承擔。男嘅本身外面有其他人，已經想提出離婚，但最後因子女關係，而覺得要肩負起爸爸責任、維持呢頭家，佢簡直係犧牲小我，完成大我。」馮盈盈指出大學教授其實大可一走了之，但佢選擇咗照顧家人……講到最後都忍唔住尷尬一笑，一眾後生仔即時叫佢搞清楚教授嘅動機，唔好美化整件事，但馮盈盈繼續死撐「佢想爭返啲仔女，咪係顧家好男人囉。」顧家到要殺人，咁都可以稱為好男人？馮盈盈知唔知自己講緊咩？

睇下馮盈盈點廢噏