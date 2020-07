馮盈盈(Crystal)與無綫(TVB)大隻主播鄭衍峰的緋聞一直甚囂塵上,她今日(28/7)更在Instagram貼出一張拎住氣球的男友視角拖手相,並寫道:「Thank you for the date(多謝你呢個約會)」,疑似公然曬愛。不過,事實卻非如此,原來相片是J2節目《#後生仔傾吓偈》星期二晚主題「#乜戀都傾」的首集花絮,而相中的強勁臂彎是屬於單身的「後生仔」曾展望(GM),而節目的官方Instagram限時動態,亦講明鄭衍峰「沒有公器私用」,非常搞笑。

