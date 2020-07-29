橫店復工潮吸8000臨記進駐　古天樂陳偉霆楊冪先後到達

內地疫情漸趨緩和，各行各業已經全面復工，而影視行業亦迎來開工潮。有「東方荷里活」之稱的橫店影視城最近就有多達超過100個劇組進駐，不少演員陸陸續續赴橫店拍戲之外，當地演員工會估計有8000名臨時演員亦進駐開工，可見當地的防疫措施做到一滴不漏。而最近在橫店拍戲的呂良偉同吳啟華都大讚當地防疫工作做得好，所以才令他們安心回去橫店拍戲。

《一片冰心在玉壺》劇組在橫店正式殺青，而且好多人都已經沒有戴口罩。（橫店影視城微博圖片）

在年初疫情爆發之後橫店影視城就宣布停廠，待一個多月之後疫情漸趨緩和，劇組才開始慢慢復工。當時復工需要具備三大條件，包括拍攝現場不超過20人；春節期間未離開橫店；劇組確保人人有口罩，到後來規定所有由外地返回橫店的人員，無論是演員或者幕後人員，必須在影視城指定的酒店隔離14日，不能回到自己的酒店入住，防疫措施做到滴水不漏。

其後橫店影視城又發布新規定，表明劇組要復工前需全員實名制參加考試，在網上考一個關於疫情方面的試，總共有25道題，包括單選題、多選題以及判斷題，並且必須考滿100分才能復工。這所有考試資料會呈交給影管中心，最後依情況來決定劇組能否復工。

早前劇組復工需要考試。（影片截圖）

橫店影視城不斷推出相當嚴厲的防疫措施，多月過去來到6 ﹑7月橫店已經回復舊時模樣。據横店影視城官方微博透露，從7月28日到8月4日已經有超過20個劇組待命拍戲，當中包括《斛珠夫人》（楊冪﹑陳偉霆）﹑《錦心似玉》（鍾漢良﹑譚松韻）﹑《倚天屠龍記》（林峯﹑古天樂）等，累計有超過100個劇組進駐，而好多原定在三月開機拍攝的劇組都推遲到七月來拍攝。

楊冪正在拍《斛珠夫人》。（楊冪不再見微博圖片）

楊冪﹑陳偉霆亦在橫店拍戲。（《斛珠夫人》微博圖片）

6月以來橫店迎來開工潮，據內地媒體指出當地亦出現搶酒店﹑搶場景的事情發生。據當地酒店相關人員指：「三月份的住宿率是在60%左右，現在的話目前有七個劇組在拍，有七個劇組在籌備，九月份我們有兩個劇組大型的劇組已經在預定了。」另外，據指因為復工潮當地相關工會估計有8000名臨時演員已經回歸橫店工作。

有臨時演員指出現在不需要隔離。（影片截圖）

防疫成功橫店亦慢慢解除了一些措施，據一些臨時演員指出現在回橫店工作不需要隔離，到相關單位辦一張演員證就可以開工。並且只要有健康綠碼就可以通行，不過有指特定地方回橫店工作的人就需要一些條件才可復工，就好似從北京來橫店的人就需要14日隔離，並且到指定服務地點進行核酸檢測才可。而當地亦設置了量體溫等措施，保證每一個人的健康。

吳啟華表示在內地工作好安全。（吳啟華微博圖片）

橫店防疫如此成功，不少香港演員亦放下心頭大石趕赴當地開工，當然從香港飛過去需要事先隔離14日，就好似吳啟華近日在當地拍攝網絡電影《大法醫宋慈之偷梁換柱》，見他拍照Post上微博，不少工作人員都已經沒有戴口罩，而且大家距離亦相當近，連他都大讚當地防疫成功，非常安全。除了他之外，呂良偉亦在當地拍攝劇集《烈馬爭峰》，他亦表示完全不擔心：「中國抗疫做得很好，防疫措施十分到位，我在橫店數月，一個病例也沒有，可以放心。」還有朱鑑然等人亦在橫店準備開工，看來接下來應該有好多演員將會進駐。

呂良偉亦放心在內地拍戲。（呂良偉微博圖片）