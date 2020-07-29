梁思浩因拒絕戴口罩開咪　D100將會搵人頂替其位置

梁思浩被電台D100飛起？因疫情關係而下令所有DJ需配戴口罩做節目，不過日前由D100電台節目《大家「真」風騷》的Facebook所見，雖然主持人李麗蕊和陳彥行有跟從指引戴上口罩，但梁思浩就如「冇掩雞籠」般，並未戴上口罩做節目。節目中梁思浩以「講嘢太快，戴口罩會影響大家收聽」為理由，而選擇不戴口罩做節目。不少網民就留言批評，指他不顧同事感受，十分自私。

新冠肺炎｜梁思浩以「講嘢太快」為由開咪唔戴口罩 網轟：低智！

7月24日的照片中，梁思浩開咪依舊沒有戴口罩。（Facebook圖片）

前日D100網台節目《大家「真」風騷》的Facebook貼出梁思浩、李麗蕊和陳彥行的照片。明顯見到梁思浩並沒有戴口罩做節目，惹來網民批評。（Facebook圖片）

點擊下圖睇 網民批評：

《大家「真」風騷》的Facebook發出聲明。

今日有消息指，因梁思浩堅拒戴口罩，認為難以做節目，但D100電台高層因要考量觀眾的要求，所以決定找其他人頂上思浩在《大家「真」風騷》節目的位置，直至疫情放緩，雙方會再次商討，並強調雙方有商有量，並不是「炒大鑊」。《香港01》向梁思浩查詢事件，暫時未有回覆。